İsrail Askerleri Filistinli Yaşlıyı Darbetti

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da darbettiği Filistinli bir yaşlı hayatını kaybetti.

Filistin resim ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaşlı bir Filistinli erkeği darbetti.

Hastaneye kaldırılan söz konusu Filistinli kurtarılamadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik 1086, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise 310 saldırı gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.