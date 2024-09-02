İsrail askerleri Batı Şeria'da bir evi kuşattı, bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir evi kuşattı, bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria\'da bir evi kuşattı, bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kentinde bir evi kuşatarak içindeki bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü. İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştiren kişinin saklandığı evi kuşattığını ve saldırganı öldürdüğünü açıkladı. Olayın ardından El Halil'in girişleri kapatıldı ve asker takviyesi yapıldı.

02.09.2024 00:25
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kentinde bir evi kuşattığı ve içindeki bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, El Halil'in orta kesiminde bir evi kuşatarak kurşun yağmuruna tuttu, içine füze attı.

Evde bulunan Muhenned Muhammed Mahmud el-Usud (34) İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. İsrail askerleri, öldürülen Filistinlinin naaşını alıkoydu.

Olaya ilişkin paylaşılan görüntülerde ise İsrail askerlerinin evin içine doğru defalarca ateş açtığı, sonrasında da evden bir kişinin cesedini alıp götürdüğü görülüyor.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), bu sabah Terkumya'daki saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişinin saklandığı evi kuşattığını ve saldırganı öldürdüğünü" ifade etti.

Adraee, sabahki saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

İsrail ordusu ise sabahki saldırının ardından El Halil'in kuzey girişi ile saldırının gerçekleştirildiği yerin yakınındaki İzna kasabasının girişini kapattı. Kentin batı bölgelerine de asker takviyesi yaptı.

Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Terkumya beldesinde bu sabah bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu araca açılan ateş sonucu 3 İsrail polisi ölmüştü.

Kaynak: AA

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