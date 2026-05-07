İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı

07.05.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Er-Ram'da İsrail askerleri, Ayrım Duvarı yakınında 18 yaşındaki bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde İsrail askerlerinin, Filistinlilere yönelik saldırılarına yer verildi.

Kudüs Valiliğinin açıklamasına dayandırılan haberde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki bir Filistinlinin ayağından yaralandığı belirtildi.

Filistinli gencin sağlık durumunun stabil olduğu kaydedildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükşehri sarsan olay Çok sayıda doktor yakalandı Büyükşehri sarsan olay! Çok sayıda doktor yakalandı
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı 5 bin TL’ler geri ödeniyor İstanbul TOKİ kurasında başvuru iadeleri başladı! 5 bin TL'ler geri ödeniyor
Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’ın son hali Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali
Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı Bahisten tutuklanan Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız hakkında tahliye kararı
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
10:58
İşte Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
10:45
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim
10:39
Yozgat’ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Yozgat'ta köy yolunda bulundu, gören şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 11:48:32. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.