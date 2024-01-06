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İsrail askerleri Gazze'den 90 milyon şekel değerinde para ve altın çaldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Gazze'den 90 milyon şekel değerinde para ve altın çaldı

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, 92 gün süren soykırım savaşı sırasında Gazze'den 90 milyon şekel değerinde para, altın ve değerli eşya çaldı. Hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği belirtilirken, askerlerin kontrol noktalarında Filistinlilerin çantalarına el koyduğu ve boşalan evlere girerek soygun yaptığı ifade edildi. İsrail gazetesi Yediot Ahronot ve Ynet haber sitesi de bu hırsızlıkları doğruladı.

İsrail askerleri Gazze\'den 90 milyon şekel değerinde para ve altın çaldı
06.01.2024 - 17:47,
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İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nden yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze sakinlerinin ifadesine göre, İsrail ordusunun 92 gündür devam eden soykırım savaşı sırasında Gazze'den yaklaşık 90 milyon şekel (24,5 milyon dolar) değerinde para, altın ve değerli eşya çaldığı kaydedildi.

Açıklamada, hırsızlıkların çeşitli şekillerde gerçekleştiği ifade edilerek, İsrail askerlerinin Salahaddin Caddesinde oluşturduğu kontrol noktasında kuzeyden güneye göç eden Filistinlilerin para ve altın gibi değerli eşyalarını taşıdıkları çantalara el koyduğu belirtildi.

Gazze halkını evlerini terk etmesi için zorlayan İsrail güçlerinin, boşalan evlere girerek soygun yaptığı kaydedilen açıklamada, askerlerin işledikleri bu suça ilişkin hatıra fotoğrafları ve videolar çekerek sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bilgisi verildi.

Açıklamada, "İsrail gazetesi Yediot Ahronot, bu suça daha önce değinerek, Gazze'ye kara harekatının başlamasından itibaren Gazzelilerin mallarının sistematik olarak çalındığına yer verdi. Ayrıca gazete İsrail ordusunun savaşta 5 milyon şekel ele geçirdiğini ve paranın Savunma Bakanlığının mali departmanına aktarıldığını yazdı." denildi.

İsrail'in "Ynet" haber sitesinin de Gazze Şeridi'nden 5 milyon dolara el konulduğunu doğruladığına işaret edilen açıklamada, haberde ordunun Teknoloji ve Lojistik Bölümündeki Ganimet Birimi'nin ele geçirilen fonlara el koyduğunu aktardığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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