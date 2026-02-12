İsrail Askerleri Gizli Bilgileri Bahiste Kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Askerleri Gizli Bilgileri Bahiste Kullandı

12.02.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri ordu bilgileriyle sanal bahis sitelerinde para kazanırken suçlandılar.

İsrail askerlerinin, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri sanal bahis sitelerinde para kazanmak için kullandığı ortaya çıktı.

İsrail yerel basınında yer alan haberlerde, orduya ait bilgileri kullanan birkaç yedek asker ile bir sivil hakkında güvenlik suçları kapsamında iddianame hazırlandığı belirtildi.

İddianameye göre iki kişi, yedek askerin görevi gereği maruz kaldığı iç IDF bilgilerini kullanarak sanal bahis sitesinde askeri operasyonlar üzerine bahis oynadı.

Bazı yedek askerler hakkında da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İddianamede "devlet güvenliğine zarar verme kastı" gibi suçlamalara yer verilmediği belirtilirken, Savcılık Ofisi Siber Suçlar Birimi'nin talebi üzerine Tel Aviv Bölge Mahkemesinin iddianamenin kamuoyuna açıklanmasına onay verdiği belirtildi.

Daha önce basında yer alan haberlerde İsaril güvenlik kuruluşlarına ait İran'a yönelik saldırılarla ilgili bilgilerin bahis sitesinde kullanılmış olabileceğinden şüphelenildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Gizli Bilgileri Bahiste Kullandı - Son Dakika

Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:52:43. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Gizli Bilgileri Bahiste Kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.