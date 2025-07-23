İsrail Askerleri Lübnan'a Sızdı

İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Abbasiye beldesine sızarak buradaki Lübnanlıların evlerine baskın düzenledi, arama ve sorgulama yaptı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Yaklaşık 20 kişiden oluşan İsrail ordusuna bağlı piyade birliği, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın sınır beldelerinden Abbasiye'ye doğru sızdı.

Bölgedeki boş ve dolu evlerde arama yapan İsrail askerleri, evlerde bulunan Lübnanlıları ve Suriyeli işçileri sorguladı.

İsrail askerlerinin, sorgulamanın ardından yanlarına aldığı iki Suriyeli işçiyi sınır yakınında serbest bıraktığı aktarıldı.

Konuya ilişkin Lübnanlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki işgalini sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.