İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 60 yaşında bir Filistinlinin göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus'a bağlı Madema beldesine baskın düzenlediği kaydedildi.

Baskın sırasında 60 yaşındaki bir Filistinlinin göğsünden vurulduğu ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.