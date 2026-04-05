İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle ayağından vurarak yaraladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenledi. Baskın sırasında 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin ayağından gerçek mermiyle vurulan 14 yaşındaki çocuğa olay yerinde müdahale ettiği, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail Askerleri Nablus'ta Çocuğu Vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?