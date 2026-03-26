İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinli Gence Saldırdı
İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinli Gence Saldırdı

26.03.2026 21:16
Nablus'ta İsrail askerleri bir gence ateş açıp alıkoydu, sağlık durumu belirsiz.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir gence ateş açtığı, ardından alıkoyduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir tim, Filistin plakalı 2 araçla Nablus'un El-Besatin Mahallesi'ne sızdı.

Özel timdeki askerler, Filistinli bir gencin kullandığı araca önce ateş açtı ardından genci alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Filistinli gencin sağlık durumunun bilinmediği aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

