İsrail Askerleri Nablus'ta Filistinli Gence Saldırdı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir gence ateş açtığı, ardından alıkoyduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir tim, Filistin plakalı 2 araçla Nablus'un El-Besatin Mahallesi'ne sızdı.
Özel timdeki askerler, Filistinli bir gencin kullandığı araca önce ateş açtı ardından genci alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.
Filistinli gencin sağlık durumunun bilinmediği aktarıldı.
