İsrail Askerleri Ramallah'ta Baskın Düzenledi

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bazı evlere düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, El-Bire kentinin Um Şerayit Mahallesi'nde yaralanan gençlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, El-Bire'de 33 yaşındaki Munzir eş-Şeyh Kasım ile 31 yaşındaki Ahmed Casir Ebu Şuşa'yı evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın Nalin beldesi ile Budrus ve Harbesa el-Misbah köylerinde de birçok eve baskın düzenledi.