İsrail Askerleri Ramallah'ta Baskın Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Askerleri Ramallah'ta Baskın Düzenledi

Ramallah'ta düzenlenen baskında 2 Filistinli yaralandı, gözaltılar yapıldı.

07.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bazı evlere düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, El-Bire kentinin Um Şerayit Mahallesi'nde yaralanan gençlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, El-Bire'de 33 yaşındaki Munzir eş-Şeyh Kasım ile 31 yaşındaki Ahmed Casir Ebu Şuşa'yı evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın Nalin beldesi ile Budrus ve Harbesa el-Misbah köylerinde de birçok eve baskın düzenledi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Ramallah, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Ramallah'ta Baskın Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
10:26 Amca Salim Güran ’kravat indirimi’ peşinde Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
08:53 Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’i Donald Trump korkusu sardı Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'i Donald Trump korkusu sardı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
15:34 Günler sonra sessizliklerini bozdular MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu Günler sonra sessizliklerini bozdular! MasterChef jürilerinden Köfteci Yusuf yorumu
15:31 Rize’de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar Rize'de hakeme şok saldırı: Burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar
15:27 Prens William’dan Prenses Kate’in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı Prens William'dan Prenses Kate'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
15:24 Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket Trump kazandı: Yayında sinir krizi geçiren seçmenden ilginç hareket
15:13 Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı Trump, Epstein tacizcilerini açıklama sözünü tutacak mı?
15:10 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye küfür gibi sözler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
15:05 Kırmızı bültenle aranan Türk’e Atina’da sokak ortasında infaz Kırmızı bültenle aranan Türk'e Atina'da sokak ortasında infaz
15:04 Mardin’de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı Mardin'de trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 11:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Ramallah'ta Baskın Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.