İsrail Askerleri Ramallah'ta Ev Yıktı

24.05.2026 15:34
Ramallah'ta İsrail askerleri, ruhsatsız inşa gerekçesiyle bir Filistinliye ait evi yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah kentinde bir Filistinliye ait evi ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ramallah'ın batısındaki Şakba beldesinde Filistinli Abdullah Sabit'e ait ev İsrail askerleri tarafından yıkıldı.

Ev, yüzme havuzu ve at ahırından oluşan ve yaklaşık bir dönüm alan üzerinde kurulu mülk hakkında "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıkım kararı çıkarıldığı belirtildi.

Buldozerler eşliğinde beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin evi yıktığı kaydedildi.

Yapının, Oslo Anlaşması kapsamında İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında bulunan ve Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C Bölgesi"nde yer aldığı bildirildi.

Oslo anlaşması

Oslo veya 1. Oslo olarak da bilinen "geçici öz yönetim düzenleme ilkeleri bildirgesi" anlaşması, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen görüşmelerin ardından 13 Eylül 1993'te dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşmayla, taraflar arasında yıllardır süren çatışmanın sona ermesini, önce geçici Filistin Yönetimi'nin kurulması ve 1999 yılında da bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasıyla adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışa ulaşılması hedeflenmişti.

Birincisini takiben, 28 Eylül 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

