İsrail Askerleri Tarafından İşkence Gören Filistinli Görme Yetisini Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Askerleri Tarafından İşkence Gören Filistinli Görme Yetisini Kaybetti

İsrail Askerleri Tarafından İşkence Gören Filistinli Görme Yetisini Kaybetti

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan yaklaşık 2 ay sonra serbest bıraktığı Filistinli Rami Ebu Mustafa'nın bazı organlarının bir kısmının alındığı ve gördüğü ağır işkence sonucu görme yetisini kaybettiği ortaya çıktı. İsrail ordusunun alıkoyduğu ve hapishanelerde ağır işkencelere maruz bıraktığı Filistinliler, hem fiziksel hem de psikolojik pek çok rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor.

27.06.2024 11:07
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İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde alıkoyduktan yaklaşık 2 ay sonra serbest bıraktığı Filistinli Rami Ebu Mustafa'nın bazı organlarının bir kısmının alındığı ve gördüğü ağır işkence sonucu görme yetisini kaybettiği ortaya çıktı.

İsrail ordusunun alıkoyduğu ve hapishanelerde ağır işkencelere maruz bıraktığı Filistinliler, hem fiziksel hem de psikolojik pek çok rahatsızlıkla karşı karşıya kalıyor.

Bunlardan birisi de Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesinde tedavi altına alınan Ebu Mustafa oldu.

Hastane doktorlarından Hasan es-Saidi, İsrail ordusu tarafından Kerm Ebu Salim Kapısından Filistin tarafına teslim edilen Ebu Mustafa'nın sağlık durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

"Organları alındı, görme yetisini kaybetti"

Ebu Mustafa'nın pek çok yerinden yaralandığını, vücudunda çok sayıda kurşun izi ve karnında da çok sayıda dikiş olduğunu kaydeden Saidi, "Özel ihtiyaç sahibi Ebu Mustafa'ya alıkonmadan önce 7 el ateş açıldı ve vücudunda karaciğer ve dalak gibi bazı organlarının bir kısmı alındı." dedi.

Ebu Mustafa'nın acınacak bir halde hastaneye getirildiğini vurgulayan Saidi, "İsrail askerlerince ağır bir şekilde darbedildiği için görme yetisini kaybetti, idrarını tutamıyor, hareket edemiyor, konuşamıyor, kim olduğunu ve nerede olduğunu bilmiyor." diye konuştu.

Saidi, Ebu Mustafa'nın, tıbbi imkansızlıklar nedeniyle Gazze'de tedavi olmasının mümkün olmadığını ve yurt dışına çıkması gerektiğini kaydetti.

Filistinli esirler ağır işkencelere maruz kalıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kara saldırılarına başlamasından bu yana aralarında kadın, çocuk, sağlık ve sivil savunma çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bunlardan az bir kısmı daha sonra serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

İsrail güçlerinin alıkoyduğu ve sonrasında serbest bıraktığı Filistinlilerin ifadelerine göre, gözaltı süresi boyunca İsrail ordusu tarafından darp, işkence, hakaret ve sorguya maruz kalınıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin, "26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yayımladığı ortak raporda, İsrail'in Gazze'de saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishaneleri ve kamplarında tutulan Filistinlilerden en az 18'inin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Hamas da dün yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, "açlık, aşağılama, taciz, tıbbi ihmal, cinayet ve infaz dahil olmak üzere intikamın en acımasız ve korkunç biçimlerine maruz kaldığı" kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Tarafından İşkence Gören Filistinli Görme Yetisini Kaybetti - Son Dakika

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