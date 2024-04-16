İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu en az 8 Filistinli yaralandı. Yasa dışı yerleşimcilerin Kalkilya, Selfit, el Halil ve Beytüllahim kentlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda evler, araçlar ve dükkanlar hedef alındı. Bu saldırılar sonucunda toplamda 468 Filistinli hayatını kaybetti.

16.04.2024 02:43
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İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında işgal altındaki Batı Şeria'da en az 8 Filistinli yaralandı.

Filistin basınında çıkan haberlerde, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Batı Şeria'nın kuzeyinde Kalkilya ve Selfit, güneyinde el Halil ve Beytüllahim kentlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Filistin Televizyonu, İsrail askerlerinin Kalkilya'nın doğusunda bulunan Bakat el-Hatab köyünde bir Filistinliyi yaralayıp gözaltına aldığını duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Selfit'in batısındaki Burkin beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 5 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistinlilerin topraklarına yerleştirilen Bruchin yasa dışı yerleşim biriminden bir grup yerleşimcinin, İsrail askerlerinin koruması altında Burkin'de Filistinlilerin evlerine, araçlarına ve dükkanlarına saldırdığı ve taş attığı aktarıldı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında Yaser Şefik Abdullah isimli Filistinlinin ailesinden yaralananların olduğu ve yaralananların Selfit Devlet Hastanesine götürüldüğü kaydedildi.

Silahlı Yahudi yerleşimcilerin, El Halil'in güneyindeki Msafer Yatta'da Şib el-Butim köyünde Filistinlilerin evlerine saldırdığı ve bir aracı ateşe verdiği ifade edildi.

Beytüllahim'de de çok sayıda yerleşimcinin yasa dışı Gush Etzion yerleşim yeri yakınında bir aracı taşlaması sonucu 2 Filistinlinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, 12 Nisan akşamından bu yana Batı Şeria'da pek çok noktada Filistinlilere saldırılarını artırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin 12 Nisan Cuma gününden bu yana düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 7'ye, yaralananların da 75'e yükseldiğini duyurmuştu.

Yerleşimciler, başta Mugayyir köyü olmak üzere Filistinlilere ait köy ve beldelere saldırmış, çok sayıda ev ve aracı ateşe vermişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Beytüllahim, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısında 8 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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