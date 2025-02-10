İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 3 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El-Halil, Ramallah, Kalkiliya ve Eriha kentlerine bağlı bazı belde ve mülteci kamplarına baskın düzenledi.

Haberde, İsrail askerlerinin baskınlar sırasında, Filistinlilere yönelik ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtilerek, çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiği vurgulandı.

İsrail askerlerinin, Beytullahim kenti yakınlarındaki bir askeri kontrol noktasından geçmeye çalışan bir Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan haberde, Eriha kentindeki Akabat Cebr Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında da daha önce serbest bırakılan Filistinli bir esirin gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesinde bir eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin burada Filistinli bir genci gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan Nablus kentine bağlı Duma Belde Belediye Başkanı Süleyman Devabişe ise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, belde çevresindeki bir köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Devabişa, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail askerleri eşliğinde, Filistinlilerin evlerine saldırdığı, mülklerine zarar verdiği ve hayvan yemlerini imha ettiklerini kaydetti.