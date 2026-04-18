İsrail Askerlerinden Çocuklara Şiddet

18.04.2026 22:09
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 2 çocuğu alıkoydu, biri şiddete maruz kaldı; görüntüler tepki topladı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki El-Mugayyir beldesine düzenlediği baskında 2 Filistinli çocuğu alıkoyduğu ve çocuklardan birine şiddet uyguladığı ana ait görüntüler tepki topladı.

Sosyal medyada aktivistler tarafından paylaşılan görüntülerde, 3 İsrail askerinin 2 çocuğu alıkoyduğu görüldü.

Görüntülerde askerlerden birinin, küçük yaşlardaki bir çocuğu sert biçimde ittiği, diğer askerlerin ise ikinci çocuğu alıkoyduğu yer aldı.

Bir başka görüntüde de iki çocuğun, bölgeden çekilmeden önce İsrail ordusuna ait askeri aracın yanında yerde oturtulduğu görüldü.

Yerel kaynaklar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun El-Mugayyir beldesinin yanı sıra Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit ile batısındaki Beytunya beldelerine de baskın düzenlediğini, ancak herhangi bir gözaltı bilgisinin paylaşılmadığını belirtti.

Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sırasında sık sık saldırı ve ihlallere maruz kalıyor.

Resmi verilere göre İsrail, hapishanelerde yaklaşık 360 Filistinli çocuğu tutuyor. Bu çocukların, yetişkin Filistinli tutukluların maruz kaldığı ağır koşullara benzer şartlarda tutulduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistin bölgelerine hemen her gün baskınlar düzenlerken, bu baskınlara vatandaşların canlarına ve mallarına yönelik saldırılar da eşlik ediyor.

Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında 1149'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

