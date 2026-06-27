İsrail Askerlerinden Düğün Baskını - Son Dakika
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İsrail Askerlerinden Düğün Baskını

27.06.2026 12:03
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Doğu Kudüs'teki düğüne müdahale eden İsrail askerleri bir genci yaraladı, birçok kişi tehlike geçirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin düğün merasimine gaz bombası ve biber gazıyla müdahalesinde bir gencin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'ün Hazma beldesinde Filistinlilerin düğününe baskın yaptığı belirtildi.

İsrail'in düğün merasimine biber gazı ve ses bombasıyla müdahale ettiği aktarılan haberde, müdahale sırasında yüzüne gaz bombası isabet eden Filistinli bir gencin yaralandığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin düğüne müdahalesinde çok sayıda çocuk, yaşlı ve kadının gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail güçleri, dün akşam da Doğu Kudüs'te bir düğün salonuna baskın düzenleyerek, Filistinli damat, babası ve kardeşini gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Batı Şeria'da 1170'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 600'den fazlası yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

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