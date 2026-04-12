İsrail Askerlerinden Filistinliye Saldırı
İsrail Askerlerinden Filistinliye Saldırı

12.04.2026 22:55
Doğu Kudüs'te İsrail askerleri, Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları devam etti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

23:54
23:33
23:08
22:44
22:12
21:17
