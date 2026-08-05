İsrail Askerlerinden Kalendiya'ya Baskın - Son Dakika
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İsrail Askerlerinden Kalendiya'ya Baskın

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İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi darbederek gözaltına aldı.

İsrail askerleri, baskın düzenledikleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'nda Filistinli bir gence darbederek gözaltına aldı.

Filistin kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinden bu yana Kalendiya Mülteci Kampı'na geniş çaplı baskınlar düzenliyor.

Baskınlarda çok sayıda İsrail askeri bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda gözaltına almadan önce Filistinli bir genci darbetti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, 10 İsrail askerinin Filistinli bir gencin etrafını sararak gözaltına almaya çalıştığı dikkati çekiyor.

Görüntülerde, silahlı İsrail askerlerinin Filistinli genci darbederek yere yatırdığı, yumrukladığı ve ardından dizleriyle üzerine bastırarak gözaltına aldığı görülüyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Kalendiya'ya Baskın - Son Dakika

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