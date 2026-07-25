İsrail Askerlerinden Nablus'ta Gözaltılar

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Tel beldesine düzenlediği baskında en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı ve beldeyi kuşatmaya devam ettiği bildirildi.

Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, İsrail ordusu Nablus'un batısındaki Tel beldesine yönelik baskınlarını sürdürüyor.

İsrail güçlerinin, beldeye düzenlediği baskınlarda şu ana kadar 40'tan fazla Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail askerlerinin beldedeki bir evi gasbederek geçici bir saha sorgu merkezine dönüştürdüğü aktarıldı.

Tel beldesinde evlere yönelik geniş çaplı baskınlar düzenleyen İsrail ordusunun, beldeyi her yönden kuşatma altında tutmaya devam ettiği kaydedildi.