İsrail askerlerinin baskınında 2 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.
Açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı, Cenin kenti, Cenin Mülteci Kampı, Tulkerim kentindeki Şuveyka beldesi, El-Halil ve Beytüllahim kentlerinin beldelerine baskınlar düzenledi.
İsrail askerleri, Kalendiya Mülteci Kampı'nda baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombası kullanarak müdahale etti.
Ayrıca Tulkerim kentinin Şuveyka beldesinde Filistinlilere ait evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.
Öte yandan İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'ndaki bir evi kuşattığı ve evdeki bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. Kuşatmaya tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.
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