İsrail Askerlerinin Baskınında Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Abveyn köyüne düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin kurşunuyla başından ağır yaralanan 26 yaşındaki gencin Selfit Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de gencin, İsrail askerlerinin baskını sırasında çıkan olaylarda doğrudan hedef alınarak öldürüldüğü kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 574'e yükseldi.