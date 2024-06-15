İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri ağır 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Ramallah ve Celezun Mülteci Kampı'nda gerçekleşen baskınlarda bir Filistinli başından gerçek mermiyle ağır yaralanırken, diğeri de şarapnel parçasıyla yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artış gösteriyor. Bu süre zarfında 547 Filistinli hayatını kaybederken, 9 bin 185 kişi gözaltına alındı.

15.06.2024 06:59
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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da farklı noktalara düzenlediği baskınlarda biri ağır 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah ile kentin kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Celezun Mülteci Kampı'ndaki baskında bir Filistinli başından gerçek mermiyle ağır yaralanırken, bir diğeri de bacağı ve karnından şarapnel parçasıyla yaralandı.

Söz konusu baskında Gazze'den Fevzi Dığmiş, Ramallah'ta El-Mesayif Mahallesi'ne düzenlenen baskında da Malik Hasan Hanif isimli Filistinliler gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 547 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 185 kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Ramallah, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin baskınlarında 2 Filistinli yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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