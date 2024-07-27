İsrail askerlerinin baskınlarında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin baskınlarında 7 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçleri gece boyunca Cenin, Doğu Kudüs ve Ramallah'ta baskınlar düzenledi. İsrail askerleri, İseviyye Mahallesi'nde ateş açarak ağır yaraladığı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Ayrıca İseviyye'de ağır şekilde darbelenen 6 Filistinli hastaneye kaldırıldı. Şufat Mülteci Kampı'ndaki baskında ise çatışma çıktı. İsrail güçleri, Cenin'in çeşitli bölgelerinde arama yaparken, Ramallah'ta bir genci gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılar artmaktadır.

27.07.2024 08:01
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri gece boyunca Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. Bu baskınların adresi Cenin, Doğu Kudüs ve Ramallah oldu.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesi'nde ateş açarak ağır yaraladığı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İseviyye'de ayrıca İsrail güçlerinin ağır şekilde darbettiği ve aralarında 12 yaşında bir çocuk ile 76 yaşında bir kadının da olduğu 6 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'ndaki baskında ise Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Askerler, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

İsrail güçleri, Cenin'in güneybatısındaki Yabed kasabasındaki baskında evlerde geniş çaplı arama yaptı, Cenin'in güneyindeki Zubde ve Fahme köyleri ile Arrabe ve Kefr Rai kasabaları çevresinde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincel kasabasında bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 19 yaşındaki bir genci gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 589 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin baskınlarında 7 Filistinli yaralandı - Son Dakika

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