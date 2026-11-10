İsrail askerlerinin Beytüllahim'de camiye baskını ve cemaatin alıkonulduğu belirtildi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde baskın düzenlediği camide sabah namazının kılınmasını engellediği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Faluh bölgesinde bulunan Zeyr Camisi'ne baskın düzenledi.

Bölge halkının sabah namazı kılmasını engelleyen İsrail askerleri, cemaati de caminin dışında birkaç saat alıkoydu.

İsrail ordusu, 18 Temmuz'da da Beytüllahim'in Husan köyündeki bir camide sabah ezanının okunmasını ve namaz kılınmasını engellemişti.

İsrail askerleri, camiden zorla çıkardığı cemaate ses bombası atmış ve göz yaşartıcı gaz sıkmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı saldırılarını başlatmasından bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere dönük baskın, gözaltı ve silahlı saldırılarda ciddi artış kaydediliyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin ortaklaşa yürüttüğü saldırılarda can kayıpları ve kitlesel gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, konutların yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesi uygulamaları aralıksız sürdürülüyor.