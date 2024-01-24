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İsrail Askerlerinin Davranışları Kanunsuz Gangsterlere Dönüşebilir - Son Dakika
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İsrail Askerlerinin Davranışları Kanunsuz Gangsterlere Dönüşebilir

İsrail'de askeri sosyoloji alanında çalışmalarıyla tanınan Profesör Yagil Levy, İsrail ordusuna bağlı askerlerin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarıyla ilgili uyarıda bulundu. Levy, askerlerin sosyal medyada paylaştıkları videoların delil olarak kullanıldığını belirterek, askerlerin üstlerine ve siyasi liderliğe karşı geldiğini ve ordunun değerleriyle çelişen davranışlar sergilediğini ifade etti. Levy, bu tür davranışların son yıllarda arttığını ve endişe verici olanın ordu hiyerarşisinin çökmesi olduğunu vurguladı. İsrail ordusunun askerlere savaş ruhu aşılamayı amaçladığına dikkat çeken Levy, bazı askerlerin rehabilite edilmesi gerekebileceğini söyledi.

İsrail Askerlerinin Davranışları Kanunsuz Gangsterlere Dönüşebilir
24.01.2024 - 00:12,
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İsrail'de askeri sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Yagil Levy, İsrail ordusuna bağlı askerlerin 7 Ekim'den bu yana saldırı düzenledikleri Gazze Şeridi'ndeki davranışlarıyla "kanunsuz gangsterlere dönüşebileceği" uyarısında bulundu.

Levy Haaretz gazetesindeki yazısında, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasında İsrail askerlerinin sosyal medyadaki videolarının delil olarak gösterildiğini hatırlattı.

İsrail askerlerinin, "sosyal medyayı istismar ederek, üstlerine ve siyasi liderliğe karşı geldiğini" belirten Levy, şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkes karşıtı mesajlar veren, Yüksek Adalet Mahkemesi yönetimine saldıran, Gazzelilere gıda temin edilmesini reddeden, hava kuvvetlerine yönelik kısıtlamayı eleştiren ve Gazze'de hiç masum olmadığını savunan İsrail askerleri doğrudan meydan okuyor."

Saldırılar sırasında askerlerin dini içerikli mesajlar paylaştığını hatırlatan Levy, Gazze'de evlerin yıkılmasını heyecanla karşılayan İsrail askerlerinin ordunun değerleri ile çelişen davranışlarla "dolaylı yoldan meydana okuduklarını" ifade etti.

Levy, sahadaki komutanların da bu askerlere dini içeriklerin yer aldığı "intikamcı mesajlar paylaşarak katkıda bulunduğunu" aktardı.

"Endişe verici olan ordu hiyerarşisinin çökmesi"

İsrail askerlerinin bu tür davranışlarının "dini milliyetçi hareket ve muvazzaf askerlerin kurallara karşı gelmesi" sonucunda ortaya çıktığını değerlendiren Levy, bu olayların "son 20 yıllık süreçte arttığına" dikkati çekti.

Levy, "Daha endişe verici olan ise ordu hiyerarşisinin çökmesi. Genelkurmay Başkanı, intikam çağrılarını duyarken, disiplin kuralları ihlal ediliyor ve ateş etme kuralları görmezden geliniyor, ama o hemen hemen hiçbir şey yapmıyor. Sağcı terör onu ele geçirmiş durumda." ifadeleriyle İsrail ordusunu eleştirdi.

İsrail ordusunun askerlere bu şekilde "savaş ruhu aşılamayı amaçlıyor olabileceğine" dikkati çeken Levy, savaşın ardından "bazıları kanunsuz gangsterlere dönüşmüş askerlerin rehabilite edilmek zorunda kalınabileceği" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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