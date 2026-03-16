İsrail Ateşinde Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri Mahmud el-Kara'yı dün Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yakınlarında ateş açarak yaraladı.
Hastanede yaşam mücadelesi veren Kara bugün yaşamını yitirdi.
Diğer yandan, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde sivillere ateş açması sonucu, Filistinli bir çocuğun yaralandığı bildirildi.
