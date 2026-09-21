İsrail ateşkes ihlali bahanesiyle Gazze'yi vurdu, 10 Ekim'den beri 1394 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ateşkes ihlali bahanesiyle Gazze'yi vurdu, 10 Ekim'den beri 1394 Filistinli öldü

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İsrail ordusu, patlayıcı bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi. Ordu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü, patlayıcının ne zaman yerleştirildiği belirlenemedi. 10 Ekim 2025'ten bu yana saldırılarda 1394 Filistinli öldü, 4 bin 839 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, araçlarından birinin Gazze'de ateşkesten önce mi sonra mı yerleştirildiği bilinmeyen bir patlayıcıya çarptığı bahanesiyle Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Sarı Hat'ın içinde bir iş makinesinin patlayıcının üzerinden geçtiği, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

"Hamas'ın ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiğini" öne süren İsrail ordusunun, buna karşılık Gazze'de "Hamas'ın kullandığı altyapıya" saldırılar düzenlediği vurgulandı.

İsrail'de çıkan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise İsrail ordusunun infilak eden patlayıcının ateşkes yürürlüğe girmeden önce mi sonra mı yerleştirildiğini belirleyemediği aktarıldı.

Patlayıcının D9 tipi bir buldozerin üstünden geçmesinin ardından infilak ettiği belirtildi.

Öte yandan Hamas'tan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

"Sarı Hat", Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun işgali altında bulunan bölgeler ile batısında Filistinlilerin bulunmasına izin verilen alanları birbirinden ayıran sınır olarak biliniyor.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürerek sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alıyor, yıkım faaliyetlerini sürdürüyor ve "Sarı Hat"ı kademeli olarak batıya doğru genişletiyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1394 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 839'u da yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'te başlattığı saldırlarda yaklaşık 74 bin Filistinli yaşamını yitirdi, neredeyse 175 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
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