İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarına devam etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyindeki farklı bölgelere topçu saldırıları düzenlerken, bazı noktalarda da konutlar ve sivil yapıları hedef aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin güneyinde çok sayıda konut ve sivil yapıyı patlayıcılarla yıkarken, kentin farklı bölgeleri tanklar, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden açılan ateşle hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu topçu atışlarına maruz kalırken, Gazze kentinin doğusu ile güneydeki Refah kenti çevresi de İsrail topçularınca hedef alındı.

Kuzeyde ise Cibaliya'nın doğusu ile Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde patlama sesleri duyulurken, İsrail'e ait İHA'ların çeşitli yerleşim bölgelerine ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 535 kişi yaralandı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 221, yaralı sayısı 173 bin 643 olarak açıklanmıştı.