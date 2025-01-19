İsrail, Ateşkese Rağmen Gazze'yi Vurmaya Devam Ediyor

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İsrail, sabah yürürlüğe girmesi gereken ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nde hava ve topçu saldırılarına devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin ve savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmuştu.