İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor; sabah saatlerinden bu yana 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor; sabah saatlerinden bu yana 2 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarında sabah saatlerinden bu yana ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Nusayrat'ta okul yakınına, Gazze'nin kuzeyinde İHA ile Meşheravi ailesinin evine saldırı düzenlendi; 1 Filistinli ile bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir okulun yakınını bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kentinin kuzeyinde, Meşheravi Caddesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Meşheravi ailesine ait evi hedef almıştı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre bir kadın yaşamını yitirmiş, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Son saldırıyla birlikte İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor. Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1421 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 983 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam 74 bin 22 Filistinlinin yaşamını yitirdi, 175 bin 98 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
İhlas Haber AjansıGüncelİsrailGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
A Milli Takım’da 7 eksik İtalya maçında oynayamayacaklar A Milli Takım'da 7 eksik! İtalya maçında oynayamayacaklar
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:38
Bursa’da dev gece Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:55:50. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor; sabah saatlerinden bu yana 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei