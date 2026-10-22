İsrail ateşkese rağmen Han Yunus'ta motosikleti vurdu, 1 Filistinli öldü, 2 yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ateşkese rağmen Han Yunus'ta motosikleti vurdu, 1 Filistinli öldü, 2 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Han Yunus'ta İHA ile bir motosikleti hedef almasıyla 1 Filistinli öldü, 2 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana 1538 kişi öldü, 5 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir motosikleti hedef aldı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1538 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 489 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 498'e, yaralı sayısının 175 bin 616'ya yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİsrail OrdusuOrta DoğuİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Milyonlar merakla bekliyor İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:01:45. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail ateşkese rağmen Han Yunus'ta motosikleti vurdu, 1 Filistinli öldü, 2 yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei