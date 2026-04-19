İsrail, Ateşkese Rağmen Yıkıma Devam Ediyor

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgalinde tuttuğu bazı beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri güneyde işgal altında tuttuğu Tayba, Deyr Seryan ve Meys el-Cebel beldelerinde yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

İsrail ordusunun ayrıca Bint Cubeyl ilçesinde kalan evleri de yıkmayı sürdürdüğü belirtildi. İsrail tanklarının ayrıca büyük ölçüde yıkıma uğrayan kentte devriye gezdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

Öte yandan İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Bint Cubeyl'e bağlı Kunin beldesine topçu saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.