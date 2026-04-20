İsrail Ateşkese Rağmen Yıkıma Devam Ediyor

İsrail ordusu geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgalinde tuttuğu bazı beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri güneyde işgal altında tuttuğu Şema, Nakura, Bayyada, Meys el-Cebel ve Kantara beldelerinde yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

Öte yandan İsrail ordusu, güneydeki Hula beldesinin çevresine topçu saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, dün, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti