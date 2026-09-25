İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'de 2 Filistinliyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Ateşkesi ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki ez-Zevayide bölgesinde bulunan es-Sevarha Mezarlığı'nda kardeşinin mezarını ziyaret eden İbrahim Fevzi Muhsin'i (36) hedef aldı.

Saldırıda Muhsin hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Muhsin'in İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında 4 kardeşini de kaybettiğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde bir aracı hedef aldı.

Vicdan Kampı girişi yakınlarında gerçekleşen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Han Yunus kentine bağlı Batn es-Semin bölgesine de topçu atışıyla saldırdı.

Sivil yerleşim yerlerindeki yapıları ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırları hedef alan saldırılarda biri genç kız, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde de İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) yerinden edilenlerin sığındığı kampı bombaladı.

Saldırıda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kuzeyde ise Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine İsrail ordusuna ait zırhlı araçlardan yoğun ateş açıldı. Söz konusu saldırılarda yaralanan olup olmadığına dair henüz bilgi alınamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 174 bini aşkın kişi yaralandı.

Bölgede 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail ihlallerinde ise 1402 Filistinli hayatını kaybederken, 4 bin 881'den fazla kişi yaralandı.