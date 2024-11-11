İsrail Bakanı Dermer, Ateşkes için ABD'de

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İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Lübnan'da Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla öne çıkan Dermer'in geçen hafta Rusya'ya "gizli bir ziyarette" bulunduğu belirtildi.

Dermer'in Rusya ziyaretinin Hizbullah ile ateşkese varılması çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Hizbullah ile varılacak ateşkes görüşmelerinde "kilit role sahip olduğu" söylenen Dermer'in ofisi, Rusya ziyaretine ilişkin yorum yapmadı.

Öte yandan Dermer'in Hizbullah ile ateşkesi görüşmek için ABD'ye gittiği kaydedildi.

Axios'ta yer alan haberde, Dermer'in ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile de görüşmesinin planlandığı belirtildi.