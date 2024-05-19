İsrail Bakanı, Hizbullah'a Karşı Yeniden İşgal Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Bakanı, Hizbullah'a Karşı Yeniden İşgal Tehdidi

İsrail Bakanı, Hizbullah\'a Karşı Yeniden İşgal Tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durmaması halinde Güney Lübnan'ı yeniden işgal etme tehdidinde bulundu. Smotrich, Hizbullah'a açık bir ültimatom verilmesi gerektiğini belirterek, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında bir saldırı başlatması gerektiğini ifade etti. Hizbullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.

19.05.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durmaması halinde Güney Lübnan'ı yeniden işgal etme tehdidinde bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz." diyen Smotrich, şunları söyledi:

"Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, güney Lübnan'daki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı."

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanı, Hizbullah'a Karşı Yeniden İşgal Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Bakanı, Hizbullah'a Karşı Yeniden İşgal Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement