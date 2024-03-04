İsrail Bakanı, Mescid-i Aksa'ya Girişin Sınırlandırılmasını İstedi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ramazan ayında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girecek Müslüman sayısının sınırlandırılması talebinde bulundu.
İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Bakan Ben-Gvir, Polis Komiseri Kobi Shabtai'den, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yalnızca birkaç bin Müslümanın girmesine izin verilmesini talep etti.
Ben-Gvir'in dün Komiser Shabtai ile yaptığı toplantıda, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların sayısını sadece birkaç bin ile sınırlamanın doğru olduğunu savunduğu aktarılan haberde, polisin "karışıklık çıkması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edebileceğini" söylediği belirtildi.
Haberde, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün, Mescid-i Aksa'da Ramazan ayı boyunca kısıtlamalar konusunda Ben Gvir, Shabtai, ordu ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapması bekleniyor." denildi.
İsrail'deki güvenlik teşkilatı ve siyasi makamlar, Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin nasıl organize edileceğine henüz karar vermedi.
Ben-Gvir Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanmasını talep etmişti
Aşırı sağcı Ben-Gvir, 18 Şubat'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.
İsrail Başbakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada da Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığı" ifade edilmişti.
İsrail basınında çıkan haberlerde ise İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtilmişti.
İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana başta cuma günleri olmak üzere Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerine kısıtlama getiriyor.
İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın, İsrail içindeki şehirlerin yanı sıra işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olayların çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.
Filistinlilerin arasında "şeytanın avukatı" olarak tanınıyor
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" olarak adlandırılıyor.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah" hareketinin de üyesiydi.
Görüşlerinin radikalliği nedeniyle askerlikten muaf tutulan ve hakkında "nefret, kışkırtıcı söylem ve ırkçılık" gibi suçlamalardan 53 iddianame hazırlanan Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymiş, aşırı görüşleri nedeniyle askerlikten "ideolojik çürük" olarak terhis edilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2023'te göreve başlayan koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Bakanı, Mescid-i Aksa'ya Girişin Sınırlandırılmasını İstedi - Son Dakika
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir otomobil tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra otoyolun ulaşımı normale döndü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haiti'nin başkenti Port-Au Prince'te silahlı çeteler, başlıca hapishaneyi basarak binlerce mahkumu serbest bıraktı. Firar eden mahkumlar arasında, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle suçlanan çete üyeleri de bulunuyor. Haiti'deki şiddet olayları son yıllarda artış göstermiş olup, çeteler başkentin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor. Bu olaylar sonucunda dört polis memuru öldü, beş kişi yaralandı. Haiti'de çete şiddeti nedeniyle son bir yılda 8400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Batı Trakya'da, İskeçe Müftülüğü tarafından düzenlenen İskeçe Şehir Sempozyumu'nda İskeçe'nin siyasi tarihi, gelenek ve görenekler, eğitim, dini kurumlar ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları gibi konular ele alındı. Sempozyuma Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu, İskeçe Müftüsü, Türk azınlık temsilcileri ve soydaşlar katıldı. Yapılan sunumlar kitaplaştırılacak ve şehrin önemine vurgu yapan konulara yoğun ilgi gösterildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?