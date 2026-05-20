İsrail Bakanı'ndan Aktivistlere Hapishane İfadeleri

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uygulamaları savunarak, aktivistlerin yerinin "hapishane" olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi mensubu Regev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, onlarca aktivistin bulunduğu geminin İsrail'in güneyindeki Aşdod Limanı'na ulaştığı anlara ilişkin görüntü paylaştı.

Regev paylaşımında, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için gelenlere yapılacak şeyin bu olduğunu savundu.

Görüntülü mesajında Regev, limana ulaşan yaklaşık 140 aktivistin duyacağı ilk şeyin İsrail milli marşı "Hatikvah" olması için hazırlık yaptığını belirtti.

Aktivistlerin İsrail'in egemenliğine zarar vermeye ve Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırmaya çalıştığını öne süren Regev, "Terör destekçilerinin yeri hapishanedir. Elbette onları geldikleri ülkelere geri göndereceğiz." dedi.

Regev ayrıca İsrail donanmasının filoya ait gemilere denizin ortasında el koymasını "başarılı bir operasyon" olarak nitelendirdi.

İsrailli Bakan, açıklamasının sonunda filodan indirilecek herkesin "terör destekçisi" olduğunu iddia etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansıyor. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyuluyor.