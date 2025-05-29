İsrail Bakanı'ndan Hamas'a sert tepki - Son Dakika
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İsrail Bakanı'ndan Hamas'a sert tepki

İsrail Bakanı\'ndan Hamas\'a sert tepki
29.05.2025 06:43
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Smotrich, Hamas ile esir takasının 'aptallık' olduğunu ve baskının artırılması gerektiğini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, halihazırda Hamas ile kısmi esir takası anlaşması imzalamanın "büyük bir aptallık" olduğunu söyledi.

Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas'ın askeri baskı ve yardım dağıtım sistemindeki değişiklikler nedeniyle büyük bir krizin içinden geçtiğini iddia etti.

Mevcut dönemde Hamas ile kısmi esir takası anlaşması imzalamanın, "büyük bir aptallık" olduğunu ve Hamas'a toparlanma ve nefes alma fırsatı sunacak herhangi bir anlaşmayı kabul etmediğini belirten Smotrich, tek çözümün "Hamas'a yönelik baskıyı daha da sıkılaştırmak ve tüm esirlerin bir an önce serbest bırakılmasını içeren "tam bir teslimiyet anlaşmasını" dayatmak olduğunu kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Smotrich'in ismini vermeden açıklamalarına dolaylı yanıt verdi.

Saar, sosyal medya hesabından, "İsrail, 11 gün önce rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına ilişkin ABD'nin teklifine olumlu yanıt verdi ancak Hamas, şu ana kadar bunu reddediyor." ifadesini kullandı.

Tutukluların serbest bırakılması için bir fırsat olduğu sürece bunu değerlendirmenin doğru olacağını savunan Saar, İsrail halkının büyük çoğunluğunun arzusunun bu yönde olduğunu kaydetti.

Saar, açıklamasında, "Siyasi baskılara veya tehditlere göre değil, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz." ifadesine yer verdi.

İsrailli esirlerin yakınlarının bir araya geldiği oluşumdan Maliye Bakanı Smotrcih'e yanıt olarak yapılan açıklamada ise "Bu akşam size söyleyecek tek bir sözümüz var: Yazıklar olsun. Yerli yersiz iddialar ve boş vaatlerinize yeter artık. Halkın istediğini yapın. 58 rehineyi geri getirin ve savaşı durdurun." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in resmi televizyonu KAN, Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelere katılan İsrailli yetkililerin, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varma konusunda "olumlu bir gelişmeden" bahsettiklerini bildirmişti.

KAN'ın haberinde yine adı açıklanmayan yabancı bir kaynağa dayandırılarak, "İsrail'in saldırıları sona erdirme konusunda esneklik göstermesi durumunda, anlaşmanın yarın imzalanabileceği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Bakanı'ndan Hamas'a sert tepki - Son Dakika

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