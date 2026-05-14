İsrail Bakanı'ndan Yamal'a Eleştiri

14.05.2026 14:18
İsrail Savunma Bakanı, Barcelona'lı Yamal'ı Filistin bayrağı taşıdığı için hedef aldı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşıyan Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı hedef aldı.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İspanyolca yaptığı paylaşımda, Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.

İsrailli Bakan, Yamal'ın Filistin bayrağı taşıyarak "İsrail'e karşı nefreti kışkırttığını" iddia etti.

Katz ayrıca Barcelona Kulübüne çağrıda bulunarak, bu tür "kışkırtıcılığı desteklemenin kulüpte yeri olmadığı" yönünde açıklama yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Barcelonalı 18 yaşındaki futbolcu Yamal, 11 Mayıs'ta takımının şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı taşımıştı

Kaynak: AA

