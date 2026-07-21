İsrail Bakanı Smotrich: İran-ABD çatışmaları bizim için en iyisi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "İran ile ABD arasında sınırlı çatışmaların yaşandığı mevcut durumun kendileri için en iyisi" olduğunu savunarak, İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

Bakan Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki en büyük yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Gush Katif'in tahliye edilmesinin 21. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte, ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili konuştu.

İran'a düzenlenen saldırılara doğrudan katılmak gibi bir niyetlerinin olmadığını dile getiren Bakan Smotrich, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran ile ABD arasında sınırlı çatışmaların yaşandığı mevcut durum bizim için en doğru ve en iyi durumdur. Kendimizi bu işin içine sokma niyetinde değiliz."

İsrail'de yayın yapan i24News televizyonu, Washington yönetiminin İsrail'i şu an için İran'a yönelik saldırıların dışında tutma niyetinde olduğunu kaydetmişti.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını ve bu bağlamda Orta Doğu'ya yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra ilave savaş uçakları da sevk etmeye başladığını aktarıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.