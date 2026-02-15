İsrail Bakanı Trump'ın Barış Toplantısında

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Şubat'ta düzenleyeceği ilk resmi Barış Kurulu toplantısına katılacağı bildirildi.

İsrail medyasına konuşan iki İsrailli yetkili, Sa'ar'ın ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek toplantıda ülkesini temsil edeceğini açıkladı. ABD'li yetkililer de bu hafta yaptıkları açıklamada, Trump'ın toplantıda Gazze için milyarlarca dolarlık bir yeniden inşa planı açıklayacağını ve Filistin yerleşimi için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisiyle kurulacak bir uluslararası istikrar gücüne ilişkin planların detaylarını paylaşacağını belirtti.

Trump'ın Gazze savaşını sona erdirme planının parçası olarak, kuruluşu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Barış Kurulu toplantısına devlet başkanları da dahil olmak üzere en az 20 ülkeden heyetin katılmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgedeki Orta Doğu ülkeleri ile büyük gelişmekte olan ülkelerin kurula katılım göstermesi öngörülürken, küresel güçler ve ABD'nin geleneksel Batılı müttefiklerinin daha temkinli bir yaklaşım sergilediği ifade edildi. ABD'li yetkililer, toplantının iki yıldır süren çatışmalar nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze'ye odaklanacağını aktardı.

İsrail ile Hamas'ın, Trump'ın planı çerçevesinde geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren ateşkesi kabul ettiği belirtildi. Ancak ateşkesin ardından yaşanan şiddet olaylarında, çoğu sivil olmak üzere 590'dan fazla Filistinli ile dört İsrail askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Trump yönetiminin, plan kapsamında öngörülen sonraki adımların hayata geçirilmesi için taraflara baskı yaptığı, buna karşın İsrail ve Hamas'ın karşılıklı olarak ateşkes ihlali suçlamalarında bulunduğu kaydedildi. Plan kapsamında, İsrail birliklerinin daha fazla geri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla birlikte Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de konuşlandırılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

ABD'li yetkililer, Trump'ın bazı ülkelerin önümüzdeki aylarda Gazze'de konuşlandırılması planlanan istikrar gücüne birkaç bin asker sağlamayı taahhüt edeceğini açıklayacağını belirtti. Hamas'ın ise şu ana kadar silah bırakma çağrılarını reddettiği, İsrail'in de grubun barışçıl şekilde silahsızlanmaması halinde bunu zorla sağlama yoluna gidebileceğini bildirdiği ifade edildi.