İsrail Bakanı Trump'ın Barış Toplantısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Bakanı Trump'ın Barış Toplantısında

15.02.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gideon Sa'ar, Trump'ın 19 Şubat'taki Barış Kurulu toplantısında Gazze planlarını sunacak.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Şubat'ta düzenleyeceği ilk resmi Barış Kurulu toplantısına katılacağı bildirildi.

İsrail medyasına konuşan iki İsrailli yetkili, Sa'ar'ın ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilecek toplantıda ülkesini temsil edeceğini açıkladı. ABD'li yetkililer de bu hafta yaptıkları açıklamada, Trump'ın toplantıda Gazze için milyarlarca dolarlık bir yeniden inşa planı açıklayacağını ve Filistin yerleşimi için Birleşmiş Milletler (BM) yetkisiyle kurulacak bir uluslararası istikrar gücüne ilişkin planların detaylarını paylaşacağını belirtti.

Trump'ın Gazze savaşını sona erdirme planının parçası olarak, kuruluşu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Barış Kurulu toplantısına devlet başkanları da dahil olmak üzere en az 20 ülkeden heyetin katılmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgedeki Orta Doğu ülkeleri ile büyük gelişmekte olan ülkelerin kurula katılım göstermesi öngörülürken, küresel güçler ve ABD'nin geleneksel Batılı müttefiklerinin daha temkinli bir yaklaşım sergilediği ifade edildi. ABD'li yetkililer, toplantının iki yıldır süren çatışmalar nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Gazze'ye odaklanacağını aktardı.

İsrail ile Hamas'ın, Trump'ın planı çerçevesinde geçen yıl ekim ayında yürürlüğe giren ateşkesi kabul ettiği belirtildi. Ancak ateşkesin ardından yaşanan şiddet olaylarında, çoğu sivil olmak üzere 590'dan fazla Filistinli ile dört İsrail askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Trump yönetiminin, plan kapsamında öngörülen sonraki adımların hayata geçirilmesi için taraflara baskı yaptığı, buna karşın İsrail ve Hamas'ın karşılıklı olarak ateşkes ihlali suçlamalarında bulunduğu kaydedildi. Plan kapsamında, İsrail birliklerinin daha fazla geri çekilmesi ve Hamas'ın silahsızlandırılmasıyla birlikte Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de konuşlandırılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

ABD'li yetkililer, Trump'ın bazı ülkelerin önümüzdeki aylarda Gazze'de konuşlandırılması planlanan istikrar gücüne birkaç bin asker sağlamayı taahhüt edeceğini açıklayacağını belirtti. Hamas'ın ise şu ana kadar silah bırakma çağrılarını reddettiği, İsrail'in de grubun barışçıl şekilde silahsızlanmaması halinde bunu zorla sağlama yoluna gidebileceğini bildirdiği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Bakanı Trump'ın Barış Toplantısında - Son Dakika

Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:58
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:33:50. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Bakanı Trump'ın Barış Toplantısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.