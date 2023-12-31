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İsrail'de yapılan ankette Netanyahu'nun partisi Likud'a destek azaldı - Son Dakika
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İsrail'de yapılan ankette Netanyahu'nun partisi Likud'a destek azaldı

İsrail'de yapılan bir seçim anketine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin destek oranı yarı yarıya azaldı. Ankete göre Likud'un meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşerken, Netanyahu liderliğindeki sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 milletvekili sayısının çok gerisinde kaldı.

İsrail\'de yapılan ankette Netanyahu\'nun partisi Likud\'a destek azaldı
31.12.2023 - 17:57,
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TEL İsrail'de yapılan bir seçim anketinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'a destek yarı yarıya azaldı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonun yayınladığı ankete göre, Likud Partisinin, 120 sandalyeli meclisteki milletvekili sayısı 16'ya düşüyor. Likud'un şu an mecliste 32 milletvekili bulunuyor.

Ankete göre Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı ve Ortodoks partilerden oluşan blok da sadece 45 milletvekili çıkarabiliyor ve hükümeti kurabilmek için gerekli olan 61 rakamının çok gerisinde kalıyor.

Kaynak: AA
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