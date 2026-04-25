Trump, Netanyahu ve Avn Washington'da buluşuyor

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın 2 hafta sonra Washington'da bir araya geleceğini iddia etti.

İsrail'in i24 televizyonu, Netanyahu'nun 11 Mayıs'ta başlayan haftada bu görüşme için Washington'a gideceği ileri sürüldü.

Trump-Netanyahu-Avn üçlüsünün Washington'da bir araya geleceği iddia edilen haberde, görüşmenin güvenlik durumu ve çatışmaların yeniden başlamasına bağlı olacağı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Trump, 3 haftalık ilave ateşkes süreci içinde Avn ile Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlamayı istediğini ve bu görüşmenin "tarihi" bir öneme sahip olacağını vurgulamıştı.