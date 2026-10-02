İsrail basınına göre Bar, vekillere 7 Ekim'den üç hafta önce savaş uyarısı yaptı - Son Dakika
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İsrail basınına göre Bar, vekillere 7 Ekim'den üç hafta önce savaş uyarısı yaptı

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İsrail basını, eski Şabak Direktörü Bar'ın milletvekillerini Meclis komisyonunda yaklaşan çok cepheli savaş konusunda uyardığını aktardı. Uyarının 7 Ekim 2023'ten üç hafta önce geldiği, Bar'ın daha önceki uyarılarının Netanyahu ve hükümeti tarafından dikkate alınmadığı belirtildi.

KUDÜS (AA) – İsrail basını, dönemin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, milletvekillerini "yaklaşan çok cepheli savaş" konusunda İsrail Meclisinde bir komisyonda bilgilendirdiğini aktardı.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronoth gazetesi, Bar'ın uyarısının 7 Ekim 2023'ten üç hafta önce geldiğini yazdı.

Bar'ın, İsrail Meclisi İstihbarat Servisleri Alt Komisyonunda, "örneğine nadir rastlanan bir şekilde konuşma talebinde bulunduğu" aktarılan habere göre, İsrailli kaynaklar, Bar'ın İsrailli milletvekillerini "çok cepheli bir savaşın patlak vermesinin yakın olduğu" konusunda uyardığını söyledi.

"Gizli" nitelikteki toplantıda, İsrailli milletvekillerine toplumdaki bölünmenin caydırıcılığı zayıflattığı mesajı verildi.

İsrailli güvenlik çevreleri, Şabak Direktörü'nün, daha önce yaptığı uyarıların "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümeti tarafından dikkate alınmadığını gördüğü için" komisyonda konuşma talebinde bulunduğunu kaydetti.

Bar-Netanyahu atışması

Netanyahu, 7 Ekim öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından uyarıldığına ilişkin haberlere tepki göstererek dönemin Şabak Direktörü Bar'ın başarısızlıklarının kendi üzerine atıldığını ileri sürmüştü.

Bar'ın kendisini arayıp bilgilendirmediğini, acil durum ekiplerini ve bölgedeki İsrail ordusu birliklerini uyarmadığını iddia eden Netanyahu haberlerin arkasında seçimler öncesi siyasi rakipleri ve Filistin devletini kurmak isteyen yabancı devletlerin olduğunu savunmuştu.

Bu açıklamaların ardından eski Şabak Direktörü Bar, "attığı iftiralar" nedeniyle Netanyahu'ya dava açmayı planladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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