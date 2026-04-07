İsrail Baskınında Kalp Krizi Geçiren Kadın Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentinde bir eve sabah düzenlediği baskın sırasında kalp krizi geçiren Filistinli kadın yaşamını yitirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah erken saatlerde kente bağlı Ceyyus köyünde bir eve baskın düzenledi.
Eşinin de yanında olduğu sırada yatak odasına aniden giren İsrail askerlerini gören 68 yaşındaki Sabriye Emin Şemasne'nin yaşadığı şok nedeniyle kalp krizi geçirdiği aktarıldı.
Haberde, kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.
