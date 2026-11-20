İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik silahlı saldırıya ilişkin 14 sanığın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından yargılandığı dava görüldü. Mahkeme heyeti ara kararında 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi.

Beşiktaş Levent Mahallesi'nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na yönelik DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca düzenlenen, uzun namlulu tüfeklerle emniyet güçlerine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralandığı ve 1 teröristin ölü ele geçirildiği saldırıya ilişkin 14 sanığın 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 4 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, diğer 10 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

'REHİN ALMAMIZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM'

Tutuklu sanık Onur Çelik savunmasında, "Bu olaydan yaklaşık 3 hafta önce evde oturuyordum. Murat Ahmet denen kişi öncesinde görüşüyordum. Yolda giderken insanların katledileceği söylendi. Bu olayın üzerine sinirlenerek bunları artık rehin almamız gerektiğini söyledim. Yunus abi de aynı şekilde bu olayı mantıklı buluyordu. Eşime de konuyu anlattım, o da bana hak verdi. Ben daha öncelerde yürüyüşlere ve mitinglere katılıyordum. Bu olaylara göstermiş olduğum tepkiye hak verdi. Sabah tekrardan Ahmet'le görüştük. Mustafa Paşa Camii'nde namaz kılmıştık. Ahmet'le tekrardan konuştuk, tekrardan eve gittik. Şu anda ifade verecek durumda değilim, eşim burada ve etkilendim. Camide namaz kıldık, Pendik sahile gittik, kahvaltı yaptık. Silahlar aracın içindeydi. Ben araçtan indim, bagajdan tüfeğimi aldım. Polisleri gördüm, ben polislere 'Sizinle işimiz yok' diye söyledim. Eşimle yıllardır aramızda sorun vardı. Ben uyuşturucu kullanıyordum. Bu olayla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur eşimin. Olayı mazlumlar için yaptım. Anayasayla, polisle, devletle hiçbir sorunum yok" dedi.

'OLAYI MEDYADAN GÖRDÜM'

Tutuklu sanık Onur Çelik'in eşi Cansel Çelik savunmasında, "Benim böyle bir örgütle hiçbir alakam yok. İki kişiye para transferi gerçekleştirdiğim gösteriliyor. Bunlardan biri eşimin kuzeni, diğeri ise arkadaşım. Onur'un banka hesabı blokeli olduğu için benim hesabımı kullanıyordu. Ben olayı sanal medyadan gördüm. Ailemi ziyaret etmek için Konya'daydım. Onur bana bir hafta sonra geleceğini söyledi" dedi.

'AHMET İMRAK AVA ÇIKMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Tutuklu sanık Erdoğan Alaca da savunmasında, "Ahmet İmrak ava çıkmak istediğini söyledi. Ücretin yüksek olduğunu ve silah ruhsat işlemlerinin karmaşık olduğunu söylediği için yanlış bir şey hissetmedim. Ben de bazen ava çıkıyorum. Ahmet benden tüfeği istedi" dedi.

'BANA İFTİRA ATTI'

Sanık Mahmut Aydoğdu ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Tamamen iftira üzerine buradayım. İbrahim bana yalan beyanda bulunarak iftira attı. İbrahim'le normalde bir samimiyetim yok ama kumar oynadığım için kendisinden borç aldım. Kendime ait ruhsatlı ya da ruhsatsız silahım, tüfeğim yoktur. Fotoğraflarımdaki silahlar amcama ait ruhsatlı silahlardır" dedi.

'SADECE BU OLAYDAN DOLAYI TANIYORUM'

Tutuklu sanık Mehmet Akçay da 2006 yılında Kandıra Cezaevi'nde tanıştığı bir arkadaşından aldığı telefon numarasını kaydettiğini belirterek, "Sadece bu olaydan dolayı tanıyorum" dedi.

5 SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanıklar Cansel Çelik, Volkan Yıldız, Mehmet Akçay, Özgür Batuk ve Muhammet Ali Kumral'ın başka bir dosyadan tutuklu ya da hükümlü olmamaları şartıyla tahliyelerine ve haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" uygulanmasına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar Ahmet İmrak, Onur Çelik, Murat İmrak, Erdoğan Alaca, Mustafa Avşeren, Ferdi Can Çelik, İbrahim Türkoğlu, Mahmut Aydoğdu ve Ali Akşit'in tutukluluklarının devamına hükmedildi. Duruşma 18 Şubat 2027'ye ertelendi.