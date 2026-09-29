İsrail Başsavcısı, Ebu Şehade'nin seçim yasağını Yüksek Mahkeme'ye savundu

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Merkez Seçim Komitesi'nin Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade hakkında 27 Ekim'deki parlamento seçimlerine katılımının yasaklanması yönündeki kararı desteklediğini duyurdu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Başsavcı, Yüksek Mahkeme'ye sunduğu mütalaada Ebu Şehade'nin 8 Ekim 2023'te kaleme aldığı makalenin İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi teşvik ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu makale nedeniyle Ebu Şehade'nin adaylığının düşürülmesi kararının doğru olduğunu savunan Miara yaptığı açıklamada, "Makaledeki sert söylemler için sonradan sunduğu açıklamalar, ortaya koyduğu ek deliller ve genel olarak sergilediği tutum samimiyetsiz, eksiktir ve kendisine yöneltilen temel iddiaları karşılamaktan uzaktır." ifadelerine yer verdi.

Ebu Şehade ise Yüksek Mahkeme'ye sunduğu yazılı yanıtta, "makalenin, silahlı mücadeleye ya da Hamas'ın o gün gerçekleştirdiği katliam eylemlerine destek teşkil etmemekte olduğunu" vurguladı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ebu Şehade'nin adaylığının iptal edilmesi talebini perşembe görüşmeye hazırlanıyor.

Ebu Şehade'nin seçimlere katılması engellenmişti

İsrail Merkez Seçim Komitesi, Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in ardından Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin bir diğer adayı Filistin asıllı Ebu Şehade'nin de seçimlere katılmasını engellemişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, 8 Ekim 2023'te yayımlanan bir yazısıyla "7 Ekim"i desteklediğini ileri sürerek Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının yasaklanması talebinde bulunmuştu.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün talebine başta Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot olmak üzere muhalefetten de destek gelmişti.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, kısa bir süre önce Hadash Milletvekili Ofer Cassif'in adaylığını da engelleme kararı almıştı.