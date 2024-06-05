İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğünü açıkladı. Son 24 saatte Ramallah, Kalkilya, Cenin, Eriha ve Doğu Kudüs'te biri kadın olmak üzere 15 Filistinli gözaltına alındı. 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 40'a yükseldi.

05.06.2024 13:47
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü ifade edildi.

Son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Kalkilya, Cenin ve Eriha kentleri ile Doğu Kudüs'te aralarında eski tutukluların da bulunduğu biri kadın 15 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 40'a yükseldiği belirtildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı - Son Dakika

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