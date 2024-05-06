İsrail, Batı Şeria'da 15 Kişiyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 15 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail, Batı Şeria\'da 15 Kişiyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti ve FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarına devam ettiğini açıkladı. Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 590'a yükseldi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süre zarfında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

06.05.2024 12:11
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlediği baskınlarda 15 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltıları devam ediyor.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'da dün geceden bu yana en az 15 kişiyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 590'a yükseldi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında daha önce serbest bırakılan eski tutukluların da olduğu bilgisi verildi.

Söz konusu istatistik, 7 Ekim'den bu yana süren gözaltılar ve daha sonra serbest bırakılanları kapsıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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